19 марта нападающему «Зенита» Александру Кокорину исполнилось 28 лет. Футболист отметил свой день рождения в СИЗО. К нему приехала супруга Дарья Валитова.

Как отметила Дарья в своем инстаграме, ей удалось увидеть Александра на расстоянии и за стеклом.

Также Валитова отметила, что не знает, когда к нему будут допущены врачи «Зенита». Это зависит не от врачей, и не от них.

По словам Валитовой, у Кокорина, если не считать проблемы с ногой, все нормально.

«Ему очень помогает держаться поддержка людей», — отметила Валитова.

Супруга ждет 8 апреля – именно до этого дня должен пребывать под заключением Александр Кокорин.