Американский бейсболист Майк Траут подпишет соглашение клубом MLB «Лос-Анджелес Энджелс». Контракт будет самым дорогим в истории спорта – Траут за 12 лет получит 430 млн доллардов. Если рассчитать его зарплату на годовые отрезки, то заработок 27-летнего американца будет составлять около 36 млн евро.

Ранее рекордным контрактом обладал боксер Канело Альварес. В 2018 году он подписал соглашение со стриминговой платформой DAZN на 11 боев, за которые он получит 365 млн долларов.

Понятно, что Траут стал самым высокооплачиваемым бейсболистом в истории, опередив по зарплате Зака Гринки (206,5 млн долларов и 6-летний контракт).

Отметим, что Траут играет за «Лос-Анджелес» с 2011 года. Дважды за это время он признавался MVP сезона (2014, 2016) и семь раз принимал участие в «Матче всех звезд MLB».