Две российские фигуристки должны войти в тройку по итогам чемпионата мира. По мнению букмекеров, наибольшие шансы среди россиянок имеет Алина Загитова, чье первое место оценивается с коэффициентом 2.5. Шансы Евгении Медведвой ровно в два раза хуже – золото двукратной чемпионки мира идет по коэффициенту 5.
Обе россиянки в котировках на первое место уступает только хозяйке ЧМ-2019 Рики Кихиры. Золото японской фигуристки оценивается в 2.
Букмекеры не верят в третью российскую фигуристку Софью Самодурову. Ее победа станет сенсация – коэффициент на это событие составляется в 12.
Шансы Самодуровой на золото ЧМ чуть выше, чем первое место Михаила Коляды в мужском турнире (коэффициент 13).
С вероятностью 75% (1.5) Россия завоюет на этом чемпионате мира хотя бы одну золотую медаль.