Алина Загитова и Евгения Медведева с тренерами. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Алина Загитова и Евгения Медведева с тренерами. Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Две российские фигуристки должны войти в тройку по итогам чемпионата мира. По мнению букмекеров, наибольшие шансы среди россиянок имеет Алина Загитова, чье первое место оценивается с коэффициентом 2.5. Шансы Евгении Медведвой ровно в два раза хуже – золото двукратной чемпионки мира идет по коэффициенту 5.

Обе россиянки в котировках на первое место уступает только хозяйке ЧМ-2019 Рики Кихиры. Золото японской фигуристки оценивается в 2.

Букмекеры не верят в третью российскую фигуристку Софью Самодурову. Ее победа станет сенсация – коэффициент на это событие составляется в 12.

Шансы Самодуровой на золото ЧМ чуть выше, чем первое место Михаила Коляды в мужском турнире (коэффициент 13).

С вероятностью 75% (1.5) Россия завоюет на этом чемпионате мира хотя бы одну золотую медаль.