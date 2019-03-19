СКА выиграл четвертый матч в серии с «Локомотивом», победив со счетом 3:1. В противостоянии по итогам четвертой игры счет также стал 3-1.

Армейцы открыли счет в первом периоде – с паса Никиты Гусева отличился защитник Роман Рукавишников. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем очередную шайбу на свой счет записал шведский защитник Давид Рунбланд. Как оказалось в дальнейшем, эта шайба стала победной для СКА и четвертой победной для Рунбланда.

Спустя всего несколько секунд форвард Максим Карпов забил третью шайбу в матче. Гол престижа, который размочил армейского вратаря Хельберга, забил «железнодорожник» Михаил Беляев.

Следующая игра в серии пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 21 марта. В случае победы в этой игре СКА выйдет в финал конференции Запада.