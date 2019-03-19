Московское «Динамо» на своем льду проиграло и второй матч ЦСКА в четвёртой игре серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина – 1:2. Счет в серии стал 3-1 в пользу команды Игоря Никитина. Теперь следующая игра пройдет на площадке ЦСКА, который может уже в следующей игре после завтра завершить серию.

«Динамо» открыло счет в первом периоде – на 18-й минуте точный бросок провел защитник Юусо Хиетанен. ЦСКА отыгрался уже в третьем периоде – на 45-й минуте забросил форвард Константин Окулов.

Решающую шайбу ЦСКА забросил за 20 секунд до окончания основного времени матча. Автором шайбы стал бывший защитник «Динамо», а ныне армеец Мэт Робинсон, который добавил шайбу в ворота на пятачке.

Пятый матч в противостоянии пройдет послезавтра, 21 марта.