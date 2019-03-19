Главные новости дня на Nevasport — если что-то вдруг прошло мимо.

СКА добыл третью победу в серии с «Локомотивом»

Петербургский СКА удачно провел второй матч в Ярославле против «Локомотива». Проиграв в третьей игре со счетом 1:3, армейцы завершили четвертый матч в свою пользу. Очередную, уже четвертую по счету, победную шайбу забросил защитник Давид Рунбланд. Похоже, швед переоделся в своего одноклубника Патрика Херсли. Еще две шайбы у СКА на счету Романа Рукавишникова и Максима Карпова. Послезавтра в «Ледовом» все в этой серии может быть завершено.

Загитова завершит сильнейшую разминку в короткой программе на ЧМ

Согласно жеребьевки короткой программы ЧМ, Загитова отправится в сильнейшую разминку. Перед ней на лед выйдут Рика Кихира. До фаворитки из Японии выступит Евгения Медведева. То есть, Загитова будет кататься, когда уже будут известны результаты главных конкуренток. Ей будет сложно, если Кихира или Медведева выступят без ошибок. Еще одна россиянка Софья Самодурова выйдет на лед в предпоследней разминке.

Ханю дважды упал на тренировке перед чемпионатом мира



Японский фигурист, один из фаворитов ЧМ в Сайтаме у мужчин Юзуру Ханю, упал на своей второй тренировке перед чемпионатом мира. Практикуя четверной риттбергер и четверной тулуп, спортсмен допустил ошибки. Помимо этого, Ханю успешно приземлил четверной риттбергер и тройной аксель в степаут.

Сборная России осталась без центрального защитника

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов получил травму паховой области и пропустит матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана. Повреждение беспокоило Кутепова еще в игре с «Зенитом» (1:1). Таким образом, сборная России осталась с одним боеспособным защитникам Георгием Джикия. Андрей Семенов из «Ахмата» и Максим Беляев за «Арсенала» имеют мало опыта игры в основном составе.

Логинов, Малышко и Гараничев примут участие на заключительном этапе Кубка мира

Сборная России выступит сильнейшим составом на последнем этапе Кубка мира, который пройдет в Холменколлене с 21 по 24 марта. Союз биатлонистов России озвучил состав: у мужчин есть Логинов, Гараничев, Елисеев, Малышко, Латыпов и Поршнев. У девушек выступят Юрлова-Перхт, Павлова, Миронова, Куклина, Кайшева, Морозова и Сливко. Последние из них получили дополнительную квоту от Международного союза биатлонистов, поскольку заняли высокие места в Кубке IBU.