В Стамбуле завершилась игра 27-го тура Евролиги, в которой московский ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» — 80:78.

Турецкий клуб лидировал в матче после первой четверти на пять очков. Но уже к большому перерыву подопечные Димитриса Итудиса отыгрались и вышли вперед – 40:35. Во второй половине встрече шла напряженная борьбе. Хозяева порывались к тому, чтобы выйти вперед.

Менее чем за 10 секунд до конца счеты был равный 78:78. В заключительной атаке Кори Хиггинс принес армейцам победу.

Самым результативном у ЦСКА стал Хиггинс, принесший своей команде 19 очков. Еще 15 очков добавил Кайл Хайнс. У «Анадолу Эфес» 19 очков в активе у Брайанта Данстона.