Наставник СКА Илья Воробьев подвел матча с «Локомотивом», в котором его команда одержала победу со счетом 3:1. Игра проходила в рамках четвертого матча серии полуфинала Запада.

«Была компактная – хорошая, жесткая игра, как и все предыдущие. С нашей стороны тоже была проделана хорошая компактная работа. Это общекомандная победа», — подчеркнул Воробьев.

Главного тренера СКА спросили – ждать ли в пятой игре в Петербурге пропускавших четвертую игру Барабанова, Прохоркина и Кузьменко.

«Приедем домой – будем смотреть», — отметил Воробьев.

Воробьев также заметил, что в матче с «Локомотивом» тренерский штаб успокаивал ребят на лавке больше, чем в предыдущей игре.

Пятая игра в серии пройдет в Санкт-Петербурге 21 марта.