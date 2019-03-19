В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.

Первыми на лед выйдут пары. В 4.30 фигуристы начнут представлять короткую программу. Россия будет болеть за Евгению Тарасову и Владимира Морозову, Наталью Забияко и Александра Энберта, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Следом в 9.05 на лед в Сайтаме выйдут девушки-одиночницы. Внимание россиян сосредоточено на выступлении Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой. Ученица Мишина выйдет на лед в предпоследней разминке. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будут кататься в сильнейшей разминке, причем Загитова будет завершать короткую программу.