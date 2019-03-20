Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением по поводу натурализованных спортсменов в национальной команде.

Экс-спортсмен заявил, что он отрицательно относится к смене спортивного гражданства на уровне национальных сборных. «Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны», — приводят слова Аршавина «Известия».

Футболист признал, что на данный момент состав сборной России кажется ему оптимальным, но в команде не хватает голкипера «Спартака» Александра Селихова. «Я вообще не понимаю, зачем сборной на позиции голкипера натурализованный бразилец, если есть свои», — сказал Аршавин.

Бывший форвард добавил, что натурализованные спортсмены появились в сборной для достижения максимальных результатов на чемпионате мира. «Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов», — заявил Аршавин и добавил, что не хочет видеть в сборной России одних только бразильцев.