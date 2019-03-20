Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, прокомментировали своё исполнение короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсмены заняли шестое место.

«Чувствовали себя напряжно», — приводит слова Козловского ТАСС. «Понимаешь ответственность, когда ты представляешь в таком виде спорта страну», — сказал фигурист и добавил, что это обязывает показывать определенный уровень катания.

Партнёр отметил, что пара была крайне сосредоточена и рада, что прокат получился чистым. Бойкова добавила, что получила удовлетворение от выступления.

Напомним, по итогам короткой программы лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов, установившие мировой рекорд. Наталья Забияко и Александр Энберт идут на четвертом месте.