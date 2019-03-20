Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, поделились впечатлениями от исполнения короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсмены заняли первое место, установив мировой рекорд.

После проката Тарасова заявила, что осталась довольна выступлением. Фигуристка отметила, что чувствовала поддержку зала. «Мы катались друг для друга, для судей, зрителей», — сказала Евгения в эфире телеканала «Матч ТВ» и поблагодарила всех за поддержку.

Фигуристка сообщила, что пара старалась кататься в полную силу и отдать все эмоции, но в то же время сдерживать себя и оставить силы на произвольную.

Морозов добавил, что ему помогла поддержка их тренера Максима Транькова.

Напомним, помимо Тарасовой и Морозова Росиию представляли две пары: Наталья Забияко/Александр Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Спортсмены заняли четвертое и шестое места соответственно.