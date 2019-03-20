Использованную жевательную резинку, побывавшую во рту у бывшего главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, продали на аукционе. Покупатель заплатил 390 тысяч фунтов.

Как сообщает The Sun, именно эту жвачку Фергюсон жевал во время своего последнего матча в роли наставника английской команды.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет — с 1986 по 2013 года. Под руководством специалиста команда завоевала 38 наград, в том числе дважды одерживала победы в Лиге чемпионов.

Во время своей спортивной карьеры Фергюсон принял участие в 317 матчах и отметился 167 забитыми мячами. Фергюсон выступал за шотландские клубы «Куинз Парк», «Сент-Джонстон», «Данфермлин Атлетик», «Рейнджерс», «Фалкирк» и «Эйр Юнайтед».