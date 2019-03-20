Норвежский биатлонист Тарьей Бё выразил недовольство тем, что россиянин Александр Логинов не даёт комментариев по поводу своего допингового прошлого.

«Считаю, что это проявление трусости. Ты должен говорить не только тогда, когда берешь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы», — приводит слова Бё норвежское издание NRK.

Напомним, Логинов вернулся в профессиональный спорт после того, как отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение эритропоэтина. Многие зарубежные лидеры остались недовольны тем, что Логинов вновь выступает на мировом уровне и никак не комментирует случившееся.

Ранее немецкий биатлонный тренер и бывший наставник сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что Логинов отбыл своё наказание и имеет право выступать. Однако специалист считает, что было бы правильнее отстранять спортсменов пожизненно за использование эритропоэтина.