Тренер французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре Джон Циммерман считает, что его подопечные не смогут догнать россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова. После короткой программы на чемпионате мира французы занимают седьмое место, российская пара идёт лидером соревнований.

В интервью для «Спорт-Экспресс» Циммерман ответил на вопрос, смогут ли Джеймс и Сипре догнать россиян и китайцев после произвольной программы. » Нет. Никогда не говори «нет», но… 81 балл, 79. Нет, это вряд ли случится», — сказал тренер.

Напомним, на разминке перед выступлением последней группы участников Ванесса Джеймс столкнулась с итальянцем Маттео Гуаризе. Столкновение получилось очень сильным, в результате чего оба спортсмена упали на лёд. Затем в короткой программе французская пара допустила две серьёзные ошибки: партнёр исполнил двойной тулуп вместо тройного, а партнёрша упала при приземлении выброса.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов откатались безупречно и установили мировой рекорд.