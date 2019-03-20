Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова прокомментировал выступление своих подопечных в короткой программе на чемпионате мира. Турнира проходит в японской Сайтаме, Тарасова и Морозов занимают первое место.

Траньков остался доволен тем, что его воспитанникам удалось набрать более 80 баллов и установить мировой рекорд. «Большое спасибо Нине Михайловне за то, вернула пару на прежний высокий уровень», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». Траньков отметил, что спортсменам очень помог сбор, проведённый в Токио, и расписание, которое смоделировала Мозер.

Экс-спортсмен рассказал, что кричал своим ученикам во время проката. Траньков хотел поддержать Тарасову и Морозова, чтобы они катались в полную силу до самого конца программы. «Что кричал? Что надо отдать все силы на дорожке, поддержка – это один из тех элементов, на котором они подсели», — объяснил специалист.

Напомним, также Россию представляют Наталья Забияко/Александр Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Дуэты занимают четвертое и шестое места соответственно.