Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в национальную команду.

Аршавин заявил, что его не удивило возвращение Жиркова в сборную России, так как он объективно является футболистом очень высокого класса. «Юра — лучший российский левый защитник на данный момент и на протяжении многих лет. Просто у него такая травма, которая не позволяет играть регулярно», — приводят слова Аршавина «Известия». Экс-футболист добавил, что Жирков, когда здоров, должен быть в сборной.

Напомним, завтра, 21 марта сборной России предстоит сыграть с командой Бельгии. Игра будет проходить в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет с Казахстаном, встреча состоится в Астане на «Астана-Арене» и начнётся в 17:00.