На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, началась короткая программа у женщин.

Российскую команду представляют три участницы: чемпионка Европы Софья Самодурова, олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Самодурова выступит в предпоследней разминке. Там же оказалась ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева. Согласно жеребьевке, Загитова попала в сильнейшую седьмую разминку. Прямо перед ней стартуют Евгения Медведева и Рика Кихира.

Самодурова появится на льду в 14:06 по московскому времени, Медведева — в 14:37, Загитова — в 14:50.

Напомним, первыми соревнования в Сайтаме начали спортивные пары. По итогам короткой программы лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, установившие мировой рекорд. Наталья Забияко и Александр Энберт располагаются на четвертом месте, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — на шестом.