Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Инфографика Nevasport

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Инфографика Nevasport

В норвежском Холменколлене стартует заключительный этап кубка мира по биатлону. В программу соревнований войдут шесть гонок: мужской и женский спринты, пасьюты и масс-старты.

Союз биатлонистов России озвучил состав сборной, который выступит в Холменколлене. Мужскую сборную России в Норвегии представят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев. Также в состав сборной вошли Александр Поварницын и Антон Бабиков, которые будут участвовать в гонках согласно дополнительной квоте IBU.

Из российских биатлонисток на трассу Холменколлена выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко. Двое последних также получили специальную квоту от Международного союза биатлонистов, как занявшие высокие места в Кубке IBU.

Наталья Гербулова, также имевшая возможность принять участие в гонках на Кубке мира, не поедет в Норвегию по медицинским показаниям.