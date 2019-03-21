В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

Игра пройдет на стадионе «Король Бодуэн» вместимостью 50 093 человек и начнется в 22:45 по московскому времени.

Поединок обслужит румынская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным судьей назначен Себастьян Колцеску.

Капитаном сборной России в матче против национальной команды Бельгии станет нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, с вратарем наставник сборной Станислав Черчесов пока не определился.

Помимо национальной команды Бельгии, в группу I вместе со сборной России сыграют Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Полные составы всех групп можно посмотреть здесь.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал 26 футболистов, которые будут готовятся к играм отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Отметим, 24 марта россияне встретятся с сборной Казахстана на «Астана-Арене», матч начнется в 17:00 по московскому времени.