В Петербурге пройдет пятый матч полуфинальной серии Западной конференции между местным СКА и ярославским «Локомотивом».

Игра будет проходить сегодня, 21 марта, в Ледовом дворце и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Команда Ильи Воробьёва одержала две победы в двух первых встречах, однако третий поединок закончился победой «Локомотива». В четвертой же встрече снова выиграли петербургские хоккеисты. Таким образом, счёт в серии на данный момент составляет 3-1 в пользу петербуржцев, и данный матч может стать решающим.

Напомним, подопечные Ильи Воробьёва вышли в полуфинал, одержав победу в серии против московского «Спартака». В первых двух матчах петербургские армейцы потерпели поражения, однако потом выиграли четыре встречи подряд.

«Локомотив» в четвертьфинале встречался с ХК «Сочи» и тоже одержал победу в серии со счётом 4-2.