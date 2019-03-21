В японской Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй день соревнований на лёд выйдут спортивные пары и представители мужского одиночного катания.

Спортивным парам предстоит разыграть первый комплект медалей. После короткой программы лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, установившие мировой рекорд. На второй строчке расположилась китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун, третьими также стали представители Китая — Чэн Пэн и Цзинь Ян.

Российские дуэты Наталья Забияко/Александр Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский идут на четвёртом и шестом местах соответственно.

В мужском турнире сборную России будут представлять три участника: Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, заменивший Максима Ковтуна. Спортсмены выйдут на лёд с короткой программой.