На долгожданном чемпионате мира в Сайтаме завершилась короткая программа у женщин-одиночниц, которую, вопреки опасениям, выиграла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Едва ли не главным фаворитом соревнований считалась японка Рика Кихира, но справиться с возлагаемыми на неё надеждами не смогла и сделала «бабочку» на тройном акселе, опустив себя на седьмое место таблицы. Аксель не задался у японки ещё на тренировке — она сорвала его четыре раза подряд: сначала упала, затем сделала две бабочки, а потом не смогла докрутить прыжок даже до одинарного.

Загитовой, напротив, удалось совладать со своими нервами и исполнить программу безукоризненно. Алина начала прокат с каскада из тройных лутца и риттбергера, который принёс ей в текущем сезоне немало проблем. Но сегодня всё пошло по плану, и Загитовой удалось набрать отличные баллы — её оценка перешагнула за 80.

На втором месте оказалась японка Каори Сакомото, на третьем — казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева. Этот сезон Элизабет, как и её тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе, может занести себе в актив: фигуристка добилась успехов на Универсиаде и чемпионате четырех континентов, а теперь навязывает серьёзную борьбу в Сайтаме.

Евгения Медведева, за которую российские болельщики переживали не меньше, чем за Загитову, тоже собрала всю волю в кулак и справилась с прокатом. Россиянка исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер. По технике Евгения немного уступила своей соотечественнице Софье Самодуровой, но смогла превзойти её общей оценкой из-за более высоких баллов за компоненты. В итоге Медведева расположилась на четвёртой строчке и сохранила все шансы в борьбе за медали.

Самодурова, для которой этот чемпионат мира является дебютным, занимает девятое место. Фигуристка не допустила ни ошибок, ни помарок, но её баллы существенно отличаются от результата Медведевой и Загитовой. Софья стала пятой по технике, но отсутствие авторитета на международной арене пока не позволяет судьям ставить более щедрые оценки за компоненты.

Наверстать отставание от лидера Самодуровой вряд ли удастся — оно составляет 12 баллов. Но до третьего места её отделяет существенно меньшая цифра — всего пять баллов. Если учесть, что в произвольной программе Турсынбаева планирует рискнуть и попробовать четверной сальхов, шансы у Софьи остаются — хоть и весьма призрачные. Потому что побороться за бронзу захотят не меньше восьми фигуристок: это и американки Мэрайя Белл и Брейди Теннелл, и японки Кихира и Сатоко Мияхара, и представительница Канады Габриэль Дейлман. Высокое пятое место занимает молодая кореянка Энсоо Лим, успешное выступление придаст уверенности Медведевой.

В произвольной программе зрителей ожидает невероятно напряженная борьба, предсказать результат которой совершенно невозможно. Однако одно можно сказать наверняка: обладательниц медалей определит не только чистота их прокатов, но и ошибки соперниц.