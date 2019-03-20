В матче восьмого тура чемпионата мира по керлингу женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции.

Встреча завершилась со счётом 4:9 (0:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3). Это поражение стало вторым для команды Игоря Минина и Ирины Колесниковой. При этом сборная России одержала шесть побед в восьми матчах.

Отметим, сборную России на чемпионате мира представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Регламент чемпионата мира подразумевает розыгрыш кругового этапа, по результатам которого два первых места выходят напрямую в полуфинал, а с третьего по шестое места играют квалификационные матчи за оставшиеся два места в полуфинале. После этого состоятся финал и матч за третье место.

Напомним, чемпионат мира по керлингу среди женщин проходит в датском Силькеборге. Турнир начался 16 марта и завершится 24 марта.