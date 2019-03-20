Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на ЧМ.

По словам Медведевой, у нее положительные эмоции, и это хорошо. Фигуристка рассказала, что ее целью было завершить программу с положительными эмоциями, и это удалось. Она отметила, что сомневалась в каскаде, который ей плохо удался, однако рада, что завершила программу без серьезных ошибок.

«Да, на тренировках делаю это в два раза лучше, но надо преодолевать себя, — сказала Медведева, слова которой приводит «Р-Спорт».

Россиянка добавила, что является абсолютно счастливым человеком, ведь она выполнила все свои мечты как спортсменка: побывала на Олимпиаде, выиграла чемпионат мира по два раза, а сейчас она катается для себя, родных, публики и для истории фигурного катания.

Отметим, на чемпионате мира в японской Сайтаме завершилась короткая программа у женщин. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место, набрав 82,08 балла. Медведева занимает промежуточное четвёртое место: фигуристка также откаталась без ошибок.