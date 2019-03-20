Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на ЧМ.

Самодурова рассказала, что она не знает, было ли напряжение, но волнение присутствовало, и в начале программы это было видно, а потом уже все пришло в норму. Фигуристка отметила, что она довольна, потому что по протоколу она сделала все на высшем уровне, как и хотела

Россиянка добавила, что ей нужно кататься раскрепощеннее, чтобы получать более высокие баллы, которыми она недовольна, потому что получила меньше, чем на чемпионате Европы.

«Чемпионат мира для меня просто старт, один из тех, на которых выступаю в сезоне. Но волнения здесь было больше, чем на чемпионате Европы», — сказала Самодурова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Отметим, на чемпионате мира в японской Сайтаме завершилась короткая программа у женщин. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место, набрав 82,08 балла. Самодурова идёт на девятом месте, ученица Алексея Мишина продемонстрировала безупречное исполнение программы.