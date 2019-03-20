Лидеры лыжной сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав национальной команды на финальный этап Кубка мира.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В составе мужской сборной выступят Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Евгений Белов.

Женскую сборную России в финале Кубка мира представят Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Мария Истомина.

Отметим, заключительный этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта.