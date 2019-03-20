Российский фигурист Михаил Коляда представит короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме под 33-номером.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

По информации ISU, россиянин вошел в последнюю разминочную группу, в которой вместе с Колядой под 30-м номером выступит двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

Другой российский фигурист, Александр Самарин, выступит в пятой группе под 29-м номером, а Андрей Лазукин продемонстрирует свое выступление под девятым номером.

Отметим, соревнования в мужском одиночном катании в короткой программе пройдут в четверг, 21 марта.

Напомним, Михаил Коляда является серебряным призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире.