Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Twitter рассказал новые сведения по делу о спортивном враче из Эрфурта Марке Шмидте.

По словам Зеппельта, всего услугами доктора начиная с конца 2011 года пользовались не меньше 21 спортсмена, которые являлись представителями восьми европейских наций и пяти видов спорта — трех зимних и двух летних. Журналист отметил, что допинговая сеть работала даже во время зимних Олимпийских игр в Корее, а за услуги с каждого спортсмена Шмидт брал от 4 до 12 тысяч евро за сезон.

Немец добавил, что допинговую сеть Шмидта раскрыли в начале марта после того, как во время чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга.

Отметим, Марк Шмидт курировал допинговую сеть, которую раскрыли австрийские и немецкие правоохранительные органы.