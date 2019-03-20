Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель в своем Twitter поделился ожиданиями от матча между сборными Бельгии и России.

По словам Витселя, это будет тяжелая игра, однако все, что он хочет — это победа Бельгии.

Напомним, в Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

Игра пройдет на стадионе «Король Бодуэн» вместимостью 50 093 человек и начнется в 22:45 по московскому времени.

Поединок обслужит румынская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным судьей назначен Себастьян Колцеску.

Капитаном сборной России в матче против национальной команды Бельгии станет нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.