Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против Бельгии.

По словам Дзюбы, к новой роли он постепенно привыкает и думает, что скоро с ней справится. Футболист затронул тему своей статистики, заявив, что, она больше напрягает журналистов.

«Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всё делаем правильно», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

Игра пройдет на стадионе «Король Бодуэн» вместимостью 50 093 человек и начнется в 22:45 по московскому времени.

Поединок обслужит румынская бригада арбитров. Главным судьей встречи будет Овидиу Хацеган, помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервным судьей назначен Себастьян Колцеску.

Капитаном сборной России в матче против национальной команды Бельгии станет нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Ранее СМИ подсчитали, что Дзюба не может забить в официальных матчах за сине-бело-голубых уже больше 1000 минут.