Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на ЧМ.

По словам Загитовой, прокатом она довольна. Фигуристка отметила, что ее очень тепло встречала публика, и ей очень нравится здесь выступать, потому что здесь всегда поддерживают. Россиянка, слова которой приводит ТАСС, добавила, что в произвольной программе она просто хочет доказать себе, что может хорошо кататься.

Отметим, на чемпионате мира в японской Сайтаме завершилась короткая программа у женщин. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место, набрав 82,08 балла. На второй строчке расположилась японка Каори Сакомото, третьей стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Медведева занимает промежуточное четвёртое место: фигуристка также откаталась без ошибок.