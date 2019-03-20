На чемпионате мира в Сайтаме стал известен порядок выхода фигуристок-одиночниц в произвольной программе. Лидер соревнований после короткой программа Алина Загитова выйдет на лед 23-й по счету. Чуть раньше выступит Евгения Медведева, у которой 19-й порядковый номер. Другая представительница России Софья Самодурова отправиться кататься 16-й по счету.

Напомним, что после короткой программы в лидерах находится Загитова, у которой 82,08. Медведева располагается на четвертом месте (74,23), а Самодурова на девятом (70,42). Девушки покажут произвольную программу в пятницу 22 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 24 марта.