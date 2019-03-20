Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подвела итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме. По словам Туктамышевой, все россиянки справились со своими программами и откатались отлично.

«Я посмотрела распечатки судей, и выступления были оценены по достоинству. Нам всем нужно ждать произвольной программы», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Туктамышева отметила, что согласна с утверждением о том, что Загитова показывает олимпийское катания. Медведева, по мнению Туктамышевой, показала уверенность, которой у нее давно не было, а Самодурова является будущим российского фигурного катания.

После короткой программы лидирует Алина Загитова с результатом 82,08 балла. Евгения Медведева находится на текущем четвертом месте (74,23), Софья Самодурова располагается на девятой строчке (70,42).