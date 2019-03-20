Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов бывший президент Союза биатлонистов России прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьей Бе, которые тот позволил относительно Александра Логинова.

«Бё поймал звезду. Пусть в своем огороде копается, не стоит ему лезть в чужие дела. Саша(Логинов сам разберется, как ему действовать, давать или не давать интервью во время турниров», — заявил Тихонов.

Также четырекратный олимпийский чемпион заметил, что когда сам давал интервью, то был смелее и с председателем спорткомитета, и с другими людьми. Тихонов советует Логинову быть более открытым и рассказывать обо всем, что случилось.

«Это правильный подход. А русские всегда стараются прикрывать спину тому, кому не надо», — подчеркнул Тихонов.