Известный тренер Валерий Непомнящий в преддверии матча Бельгии и России рассказал о состоянии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и заговорил о трудностях, с которыми столкнется сборная Россия.

По словам Непомнящего, даже несмотря на то, что Дзюба не забивал долгое время, он должен выйти в стартовом составе как в матче с Бельгией, так и в игре с Казахстаном. Его роль в сборной уже больше, чем просто роль форварда. Определяющий фактор, что его оставили капитаном команды.

«Дзюба очень сильный. И для него важно действовать во благо команды. Важно отдать голевую или предголевую передачу. Для него этого будет достаточно. Важно, как команда выглядела, а не как выглядел Дзюба», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Также Непомнящий сожалеет, что случились травмы у Кутепова и Зобнина – это ослабляется российскую команду. Оба были в полном порядке, поэтому у нас теперь серьезные осложнения. При этом схему Черчесов на ближайшие матчи из-за этих потерять менять не будет.

Матч Бельгия-Россия состоится 21 марта, в четверг, в 22.45.