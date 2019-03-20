«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф КХЛ на Востоке. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Общий счет в противостоянии стал 3-1.

Команда Николая Цулыгина забила первой на 5-й минуте первого периода – отличился защитник Алексей Семенов. Еще через минуту преимущество «Салавата» укрепил Эдуард Гиматов. Оба хоккеисты забросили первые шайбы в нынешнем сезоне. Гости отыграли одну шайбу благодаря Франсису Паре, но хозяева вновь вышли вперед с разницей в две шайбы благодаря Филипа Ларсена. Во периоде счет до крупного довел игрок «Салавата» Йоонас Кемппайнен. Гости сократили отставание с помощью голу Дениса Бодрова за две минуты до сирены.

Таким образом, «Салават Юлаев» довел преимуществ в серии с «Автомобилистом» до трех побед (3-1). Пятый матч в противостоянии пройдет в Екатеринбурге 22 марта.