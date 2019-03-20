Игроки НХЛ выбрали хоккеиста, у которого самое забавные прозвище в лиге. Самым-самым стал форвард «Монреаля» Томаш Татар по кличке Тунец. Его прозвище набрало 5,6% голосов.

Бывший нападающий СКА из Коламбуса Артемий Панарин занял второе место. Его Хлебушек отстал ненамного – всего 5.2% голосов. Третье место у игрока «Виннипега» Марко Дане с прозвищем Закуска.

Также в пятерку вошли Кристиан Фишер из «Аризоны» по прозвищу Вонючка и Коннор Макдевид, лидер «Эдмонтона, у которого никнейм Мак-Иисус.

Напомним, что летом Панарин будет неограниченно свободным агентом и будет выбирать себе клуб.