Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес озвучил, что форвард Ромелу Лукаку из-за повреждения не сыграет в матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной России. 25-летний нападающий должен вернуться в строй к матчу с Кипром 24 марта

Мартинес отметил, что Лукаку является лучшим бомбардиром и являются частью истории бельгийского футбола, но на данный момент он не готов играть. Помимо Ромелу матч с Россией пропустят Компани, Витсель, Де Брейне, Менье и Муса Дембеле.

«Все, кто завтра будет на поле, упорно трудились и заслуживают играть. Жаль тех, кто не сможет сыграть, но моя команда готова к завтрашнему матчу. Матч со сборной России будет хорошей проверкой. Они доказали это в матче с Испанией на чемпионате мира», – сказал перед матчем Мартинес.

Матч Бельгия-Россия состоится в Брюсселе в четверг, 21 марта, в 22.45.