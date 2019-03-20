Вратарь СКА Игорь Шестеркин может остаться в СКА и не уехать в НХЛ. Голкипер ведет переговоры о продлении соглашения со СКА. Но в то же время он рассматривает вариант с переходом в «Рейнджерс».

Шестеркин получил предложение от заокеанского клуба – «Рейнджерс» готов предложить вратарю СКА двусторонний контракт.

В текущем сезоне Шестеркин отыграл за СКА 28 матчей в регулярном чемпионате, из которых сделал 10 «сухарей». Он пропускал в среднем 1,11 шайба и отразил 95,7%.

Шестеркин начинал плей-офф Кубка Гагарина основным вратарем, но в дальнейшем уступил место в воротах Магнусу Хелльбергу.