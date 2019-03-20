«Зенит» не сумел пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче на «СИБУР Арене» петербуржцы обыграли польскую «Скру» со счётом 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:20). Из-за того, что первая игра в Польше завершилась поражением «Зенита» с тем же счетом, командам пришлось играть дополнительный, так называемый «золотой» сет.

«Зенит» проиграл в нем «Скре» со счетом 11:15 и выбыл из борьбы.

Наиболее результативным игроком встречи стал Георг Грозер, принесший гостям 28 очков. Вернувшийся в строй доигровщик Ореол Камехо набрал 17 очков.

Ранее казанский «Зенит» пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, победив в «золотом сете» у у другого польского клуба «Гданьск» — 15:12.