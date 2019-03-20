Омский «Авангард» переиграл «Барыс» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Встреча проходила в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу «ястребов».

Команды не смогли открыть счет в первом периоде. Второй отрезок матча задержался из-за проблем с освещением на арене. На 8-й минуте периода Яремчук вывел «Авангард» вперед. Но уже через несколько минут клуб из Астаны реализовал численный перевес благодаря Фрэттину. Далее пришло время бывшего защитника СКА Максима Чудинова. Сначала он отличился точным броском из средней зоны, а затем реализовал большинство.

Таким образом, «Авангард» повел в серии со счетом 3-1. Пятая игра в противостоянии пройдет в Астане 22 марта.