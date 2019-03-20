Главные новости дня на Nevasport – для тех, кто не уследил за самыми сочными событиями среды.

Тарасова и Морозов выиграла короткую программу на ЧМ с мировым рекордом

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме стартовал с короткой программой у спортивных пар. Первое место в соревнованиях заняли российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тарасова и Морозов идеально выполнили свою программу, получив от судей 81,21 балла. Этот результат стал лучшим для российского дуэта в текущем сезоне. Спортсменам даже удалось превзойти мировой рекорд.

Загитова выиграла короткую программу, Медведева откатала без ошибок

Олимпийская чемпионка Алина Загитова безукоризненно исполнила короткую программу. Алина вышла на лед самой последней и начала прокат с каскада из тройных лутца и риттбергера – обошлось без обычных проблем. Оценка Загитовой за программу перевалила за 80. Главная соперница Загитовой японка Кихира ожидаемо не справилась с нервами и завалила аксель. Евгения Медведева выступила без ошибок, но из-за простоты программы не смогла взлететь выше четвертого места.

Аршавин все-таки стал тренером и будет тренировать в «Академии»

Вопреки заявлениям бывшей легенды «Зенита», что он не будет тренировать, Аршавин попал-таки в футбольную команду. Андрею доверили одну из команд зенитовской Академии – коллектив 2004 года рождения. Обучать детей он будет не один, а в паре с Дмитрием Поляковым. Вот и пригодилось обучение, которое Аршавин прошел, выучившись на тренерские лицензии D и С.

«Зенит» выиграл, но проиграл

Волейбольный «Зенит» провел отличный матч на «СИБУР Арене» в четвертьфинале Лиги Чемпионов, обыграв польскую «Скру» со счетом 3-1. Учитывая неудачу на выезде с тем же счетом, команды тут же стали играть «золотой сет», который подопечные Александра Климкина, к сожалению, проиграли. «Зениту» не помогли даже усилия лидера Камехо, набравшего 17 очков.

Павлова пропустит последний этап Кубка мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объявил, что Евгения Павлова не примет участия в Кубка мира в Холменколлене. Евгения приболела – сказался масс-старт на чемпионате мира в Эстерсунде, проходивший в очень тяжелых погодных условиях. Под вопросом участие Павловой в чемпионате России – спортсменке нужно привести в порядок здоровье и закатать сезон в восстановительном режиме.