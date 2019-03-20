Подмосковные «Химки» в гостях проиграли турецкой «Дарушшафаке» в матче регулярного чемпионата Евролиги – 91:85. Самым результативным игроком матча стал российский разыгрывающий Алексей Швед, принесший «Химкам» 31 очко.

Подмосковный клуб удачно начал стартовый отрезок матча, который «Химки» выиграли с разницей в шесть очков. Затем хозяева сделали рывок, уйдя на перерыв лидерами встречи. В дальнейшем шла равная борьба в третьей четверти, а в заключительной «Жаоущщафака» выиграла с разницей в 8 очков.

У победителей самым результативным игроком матча стал Майкл Эрик, сделавший дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.

«Химки» уже потеряли все шансы на выход в плей-офф Евролиги.