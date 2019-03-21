Стартует финальный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене. В 18.30 состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Первой из россиянок в гонку ворвется Ульяна Кайшева, которая получила пятый стартовый номер. Далее на трассу выйдет Екатерина Юрлова-Перхт (7-я), Светлана Миронова (37-я), Лариса Куклина (50-я), Анастасия Морозова (74-я), и Виктория Сливко (102-й). В гонке не примет участия заболевшая Евгения Павлова.

Лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит 16-й. Ее партнер по команде Лиза Виттоцци побежит под 28-м номером.

Всего в женском спринте заявлено 107 биатлонисток.

Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене подойдет к концу в воскресенье, 24 марта.