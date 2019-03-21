Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о своем выступлении в нынешнем сезоне НХЛ.

Ковальчук сказал, что он согласен с критикой в свой адрес. По словам россиянина, у него 30 очков за сезон, и это никуда не годится. Хоккеист не знает, мог ли он в сложившихся условиях добиться большего, сейчас он хочет готовиться к следующему сезону.

Ковальчук добавил, что это стало для него большой неожиданностью, а приходя перед этим сезоном в «Лос-Анджелес», он ждал совершенно других результатов.

Отметим, клуб из Лос-Анджелеса уже потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли, «Кингз» находятся на последнем месте в Западной конференции с 58 очками. Илья Ковальчук в нынешнем регулярном чемпионате набрал 31 (14+17) очко.