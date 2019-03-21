Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за свое негативное высказывание в отношении Максима Глушенкова после матча «Зенита» со «Спартаком».

В эпизоде, о котором идет речь, Глушенков наступил «зенитовцу» Юрию Жиркову на ногу, в ответ Юрий пнул в молодого футболиста мячом. Радимов заявил, что жалеет, что Жирков не попал Глушенкову мячом прямо в лоб.

«Раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда», — написал Радимов в своем инстаграм-аккаунте.

По словам тренера, он работает с ровесниками Глушенкова. Свою раздражительность он объяснил эмоциональным толчком со стороны одного из журналистов, назвавшего Жиркова «пенсионерским быдлом», а также тем, что в составе «Спартака-2» Глушенков забил его подопечным.

«Максим! Удачи тебе, побольше голов за Спартак — и не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Ну и не в ворота Зенита, естественно», — подытожил Радимов.

Глава комитета РФС по этике Семён Андреев ранее заявил, что такое высказывание является некорректным и непедагогичным. Жирков же извинился в инстаграме за эпизод.