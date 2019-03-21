В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.

На его счету стало 119 очков (37+82) в текущем регулярном чемпионате, где он провел 74 матча. Он стал четвертым игроком за 20 лет со 119 очками в сезоне.

Рекордом на данном отрезке владеет чех Яромир Ягр, настрелявший 127 очков в сезоне 1998/1999 годов). На втором месте Джо Торнтон (125 очков, 2005/2006). Третье место занимает все тот же Ягр со 123 очками в сезоне 2005/06 годов.

Недавно Кучеров побил рекорд Малкина и Овечкина по очкам за сезон.