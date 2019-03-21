Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина (Гусева) объяснила отсутствие на заключительном этапе Кубка мира в Норвегии 11-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада.

Сорокина считает, что Мартена здорово подкосил чемпионат мира. Перед эстафетой у него был растерянный вид, а обычно он выглядит очень собранным.

«Похоже, что психологически Мартен сейчас не очень хорошо себя чувствует и понимает, что в Хольменколлене ничего не покажет. Поэтому и принял такое решение», — цитирует Сорокину «Советский спорт».

Первая гонка у мужчин состоится 22 марта. Этап в Хольменколлене (Норвегия) пройдет с 21 по 24 марта.