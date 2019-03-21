«Тампа-Бэй» в гостях переиграл в овертайме «Вашингтон» — 5:4. Шайба, которая позволила столичной команде уйти от поражения в основное время матча, оказалась на счету Евгения Кузнецова. Российский нападающий поразил ворота «молний» на последней минуте третьего периода, переведя игру в овертайм. Ассистентами чемпиона НХЛ 2018 выступили Никлас Бекстрем и Ти Джей Оши.

Этот гол стал для россиянина сотым за карьеру в НХЛ. Для достижения таких показателей Кузнецову потребовалось 408 встреч. Всего в активе россиянина 330 (100+230 передач) очков с показателем полезности «+62».

В этом матче на счету Кузнецова также девять бросков в створ за 25.45 на льду. В нынешнем сезоне Кузнецова набрал 65 очков — 20 голов и 45 голевых пасов.

Недавно стало известно, что Кузнецов вместе с партнерами по команде Овечкиным и Орловым посетят Белый дом, где встретится с Трампом.